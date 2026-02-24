Aggredisce un agente in via Atenea arresto convalidato ma torna libero con obbligo di firma

Un giovane di 24 anni di Favara ha aggredito un agente in via Atenea, scatenando un intervento delle forze dell’ordine. La sua reazione violenta ha portato all’arresto, che è stato successivamente convalidato dal giudice. Tuttavia, il ragazzo è stato rilasciato con l’obbligo di firma, in attesa di ulteriori sviluppi. L’episodio ha attirato l’attenzione dei residenti nella zona, che si sono fermamente opposti alla sua scarcerazione.

Il 24enne di Favara era finito in manette per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Il gip dispone la scarcerazione e applica la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria Arresto convalidato ma scarcerazione con obbligo di firma per il 24enne di Favara finito in manette con l’accusa di lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. Il gip del tribunale di Agrigento, Alberto Lippini, ha disposto la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria accogliendo la richiesta del pubblico ministero. Il giovane, difeso dall’avvocato Salvatore Cusumano, era stato arrestato dalla polizia nella serata di sabato 21 febbraio in via Atenea ad Agrigento. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Scontri a Torino, domiciliari al presunto aggressore dell'agente. Due liberi con obbligo di firmaLa polizia ha disposto gli arresti domiciliari per Angelo Simionato, 22 anni, residente in provincia di Grosseto.

Askatasuna, domiciliari al presunto aggressore dell'agente. Due liberi con obbligo di firma. Salvini: «Vergogna»La notizia fa discutere: Angelo Simionato, 22 anni di Grosseto, è stato messo agli arresti domiciliari con l’accusa di aver partecipato a un episodio legato ai gruppi di attivisti.

