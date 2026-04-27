Quello striscione strappato e quell' interrogativo sulla neutralità ideologica nelle scuole

Il segretario regionale di un partito politico in Lombardia ha scritto alla redazione di MonzaToday, chiedendo dove si trovi il fascismo nelle scuole. La domanda si riferisce a uno striscione che era stato strappato, e riguarda il tema della neutralità ideologica negli istituti scolastici. La questione è stata sollevata in un contesto di dibattito pubblico sulla presenza di simboli e messaggi politici nelle strutture educative.

“Ma dov’è il fascismo nelle scuole?”. È questa la domanda che Marco Dalle, segretario regionale Lombardia Fiamma Tricolore, ha inviato alla redazione di MonzaToday.Lo striscione strappato Una lettera che nasce dall’evento denunciato dall’Anpi di Muggiò: lo striscione realizzato dal collettivo.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate Strappato lo striscione antifa fuori dalla scuola: la denunciaIn occasione del 25 Aprile avevano esposto uno striscione fuori dalla scuola, ma all’indomani lo hanno trovato tagliato. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Quello striscione strappato e quell'interrogativo sulla neutralità ideologica nelle scuole; Ferrara, rimosso lo striscione contro l’operato del sindaco: Fabbri schernisce con un meme social; Sindaco quando la smetterai di disturbare? Strappato e rubato lo striscione in piazza Ariostea; Ariostea, rubato il cartello: Strappato dal balcone. Ma lo sostituirò presto. Quello striscione strappato e quell'interrogativo sulla neutralità ideologica nelle scuoleMa dov’è il fascismo nelle scuole?. È questa la domanda che Marco Dalle, segretario regionale Lombardia Fiamma Tricolore, ha inviato alla redazione di MonzaToday. Lo striscione strappato Una lettera ... monzatoday.it Ferrara, rimosso lo striscione contro l’operato del sindaco: Fabbri schernisce con un meme socialFerrara Non solo suore e vescovo: il sindaco Alan Fabbri ha replicato anche a uno degli oppositori più tenaci degli eventi notturni in piazza Ariostea, il medico Carmelo Cocuzza, che da tempo espone d ... msn.com "La scuola dovrebbe insegnare a pensare, non a etichettare", dichiara Marco Dalle. Non si placa la polemica intorno allo striscione strappato. - facebook.com facebook