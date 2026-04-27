Quella strada su due province che nessuno vuole sistemare e i residenti hanno paura

Una strada che collega due province e che nessuno si è ancora deciso a sistemare, lasciando i residenti nel timore. Chi ci vive descrive il tratto come un’autostrada, con auto che sfrecciano a grande velocità e rendendo difficile attraversarla in sicurezza. La mancanza di interventi ha portato a continui scambi di competenze tra i due enti locali, senza che si trovi una soluzione definitiva.

“Questa non è una strada, ma è un’autostrada. Abbiamo paura ad attraversare perché le auto sfrecciano a tutta velocità e quando c’è un problema è un continuo rimbalzo di competenze da un comune all’altro. O meglio da una provincia all’altra”. È esasperato Claudio, un lettore di MonzaToday che.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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