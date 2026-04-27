Il quartiere Cristo ha registrato un’affluenza record durante la Fiera di Primavera di sabato 25 aprile. Oltre 150 stand sono stati allestiti lungo le vie della zona, accompagnati dalla presenza di 40 mezzi d’epoca esposti per l’occasione. Visitatori provenienti da Torino e Milano hanno partecipato all’evento, attirando un numero elevato di persone rispetto agli anni precedenti. La manifestazione ha coinvolto diversi commercianti e appassionati di veicoli d’epoca.

? Cosa sapere Record di affluenza per la Fiera di Primavera al Quartiere Cristo sabato 25 aprile.. Oltre 150 stand e 40 mezzi d'epoca attirano visitatori da Torino e Milano.. Migliaia di visitatori hanno invaso il Quartiere Cristo sabato 25 aprile per una Fiera di Primavera che ha segnato un record di affluenza, grazie anche alla presenza di oltre 140 stand e 40 mezzi d’epoca tra auto e moto. Il quartiere ha vissuto una giornata di festa intensa, caratterizzata da un movimento costante di persone giunte non solo da Alessandria, ma anche da città come Asti, Torino e Milano. L’evento ha la partecipazione di 132 bambini iscritti allo Zecchino d’Oro, accompagnati da momenti di animazione e musica, tra cui spicca l’esibizione legata a Tarantino.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Quartiere Cristo in festa: record di affluenza alla Fiera di Primavera

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