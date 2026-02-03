Uomini e Donne Gianni Sperti ancora assente | i motivi
La puntata di oggi di Uomini e Donne si apre senza Gianni Sperti, che ancora non si vede in studio. I fan si chiedono cosa sia successo e se tornerà presto. Intanto, il programma prosegue senza di lui, lasciando molti a chiedersi se ci siano problemi di salute o altri motivi dietro la sua assenza.
Uomini e Donne va avanti e l’assenza di Gianni Sperti continua a far discutere e a preoccupare i telespettatori. L’opinionista manca dalla messa in onda quotidiana a partire dalla puntata di mercoledì 28 gennaio 2026 e anche oggi, 3 febbraio, non è apparso sulla sua solita sedia accanto a Tina Cipollari. In studio, però, nessuno ha fatto riferimento alla sua mancanza. E proprio questo silenzio ha alimentato domande e speculazioni sui social, dove i fan cercano di capire cosa stia succedendo davvero. Gianni Sperti a Verissimo fa delle rivelazioni struggenti sul suo passato Da quando manca Gianni Sperti a Uomini e Donne. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it
