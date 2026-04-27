Quando l' Inter può vincere lo scudetto

Da alcune settimane ormai, il titolo di campione d’Italia è considerato quasi certo per l’Inter, che ha ridotto a tre punti il vantaggio sulla seconda in classifica. Con quattro partite ancora da disputare, basta una sola vittoria per mettere in cassaforte lo scudetto. La squadra di Chivu ha bisogno di conquistare quei tre punti nelle prossime gare per arrivare alla conquista ufficiale del titolo.

Il se non è più in discussione da un paio di settimane, adesso è soltanto una questione di quando. Per celebrare la conquista aritmetica dello scudetto, infatti, all'Inter mancano solamente tre punti, che la squadra di Chivu dovrà conquistare nelle ultime quattro giornate. E poco importa se contro il Torino è arrivato un pareggio, cosa che ha permesso al Napoli di risalire a -10, è comunque un'enormità. L'Inter domenica vince lo scudetto se.. Per conquistare lo scudetto all'Inter basterà battere il Parma in casa domenica prossima, perché se anche il Napoli battesse il Como, con tre punti contro gli emiliani il vantaggio dei nerazzurri resterebbe di 10 lunghezze a tre giornate dalla fine e con soli nove punti in palio.🔗 Leggi su Gqitalia.it

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