Puzza tra Saronno e Caronno Pertusella le prime mosse concrete di Comune Arpa e Ats

Tra Saronno e Caronno Pertusella si sono mosse le prime azioni di Comune, Arpa e Ats per affrontare la puzza segnalata da diversi residenti. Le autorità stanno avviando controlli e verifiche sul territorio, dopo le numerose segnalazioni giunte negli ultimi mesi. Nessuna decisione definitiva è stata ancora presa, ma le istituzioni stanno lavorando per identificare le cause e trovare eventuali soluzioni.

In un contesto economico sempre più complesso e regolamentato, la sicurezza sul lavoro non rappresenta. Per la febbre nei bambini, al Policlinico di Milano un test rapido che scopre se. Il settore della metalmeccanica e della componentistica industriale rappresenta da sempre la spina dorsale dell’economia. Ci sono 5000 biglietti speciali del treno per viaggiare gratis in tutta Europa, a disposizione. Un grave episodio di violenza si è verificato nella serata di ieri sera, a Milano,. Agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico e divieto di comunicazione, 66enne continua a perseguitare la. Alla Stazione Centrale di Milano, nel tardo pomeriggio di lunedì 20 aprile, un viaggiatore.🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Puzza tra Saronno e Caronno Pertusella, le prime mosse concrete di Comune, Arpa e Ats Notizie correlate Caronno Pertusella, folla e commozione per il funerale di Michele, morto con Emanuele nel tragico incidente a Saronno – VIDEOLa Giunta regionale della Lombardia ha approvato i criteri del nuovo bando 2026 per finanziare… Le Olimpiadi Invernali sono ufficialmente iniziate e... Aggiornamenti e contenuti dedicati Puzza tra Saronno e Caronno Pertusella, le prime mosse concrete di Comune, Arpa e AtsContro la puzza segnalata da tempo dai residenti al confine tra Saronno e Caronno Pertusella, ci sono le prime mosse concrete di Comune, Arpa e Ats. Una ... ilnotiziario.net Odori molesti, il tavolo tecnico tra Saronno e Caronno Pertusella studia soluzioniI Comuni annunciano l’avvio della procedura Molf con il coinvolgimento dei cittadini per analizzare in modo strutturato gli episodi di disturbo olfattivo ... varesenews.it