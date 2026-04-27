Puccini Sakamoto e Gardel | violino e arpa oltre i confini del repertorio

Il Teatro di Via Verdi a Vicopisano ospiterà il prossimo concerto del Festival musicale internazionale Fanny Mendelssohn. L’evento vedrà protagonisti strumenti come il violino e l’arpa, con esecuzioni che spaziano oltre i confini del repertorio tradizionale. La serata è organizzata dall’amministrazione comunale e fa parte di una rassegna che raccoglie artisti provenienti da diversi paesi.

Quindici anni fa l'ultima volta in tv di Lamberto Sposini. E ci manca tantissimo Il Teatro di Via Verdi sarà, grazie alla amministrazione comunale di Vicopisano la cornice del prossimo appuntamento del Festival musicale internazionale Fanny Mendelssohn. Il Teatro di Via Verdi, piccolo teatro all'italiana dalla straordinaria acustica,un goiello incastonato nel borgo medievale di Vicopisano, accoglierà domenica 3 maggio, alle ore 17, l’atteso concerto di uno dei duo più originali del panorama cameristico internazionale: la violinista svedese Linda Hedlund e l'arpista italiana Floraleda Sacchi.Due artiste dalla riconosciuta carriera internazionale che hanno costruito un dialogo musicale capace di attraversare secoli e generi con naturalezza e profondità.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate La magia dell'arpa e del violino tra melodramma, cinema e tangoTi aspettiamo venerdì 5 giugno nella Galleria delle Conchiglie di Villa Contarini - Fondazione G.