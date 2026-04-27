Con l’arrivo della stagione fiscale, milioni di contribuenti italiani si preparano a controllare il proprio Modello 730 precompilato attraverso il portale dell’Agenzia delle Entrate. Si tratta di un passaggio fondamentale per verificare i dati già inseriti e prepararsi alla dichiarazione dei redditi. Il processo coinvolge diverse fasi, tra cui la consultazione del prospetto di liquidazione e l’accesso alle istruzioni ufficiali, elementi essenziali per completare correttamente la pratica fiscale.

L’apertura della stagione fiscale porta con sé il consueto mix di speranze e timori. Per milioni di contribuenti italiani, il momento della verità coincide con l’accesso al portale dell’Agenzia delle Entrate per consultare il proprio Modello 730 precompilato. Sebbene la semplificazione voluta dal Fisco abbia ridotto drasticamente la necessità di inserire manualmente ogni singola fattura, esiste un documento tecnico che rimane il cuore pulsante di tutta la procedura: il prospetto di liquidazione, meglio noto come Modello 730-3. Capire come leggere questo documento serve a evitare brutte sorprese in busta paga tra luglio e novembre. Cos’è il prospetto di liquidazione.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Prospetto di liquidazione del Modello 730 precompilato, istruzioni e dove si trova

Modello 730/2026: Tutte le Novità e le Nuove Aliquote IRPEF (Guida Completa)

Notizie correlate

Modello 730/2026 precompilato al via dal 30 aprile: accesso online, dati già inseriti e invio entro il 30 settembre, istruzioni operative per contribuenti e intermediariL’Agenzia delle Entrate rende accessibile ai contribuenti una versione già predisposta con numerosi dati fiscali acquisiti tramite flussi informativi...

730 precompilato, cos’è e dove si scarica: come si compila per evitare erroriIl 730 precompilato rappresenta ormai il pilastro della digitalizzazione del fisco italiano.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: ASSISTENZA FISCALE 2026 - Istruzioni e Elenco Documenti - Servizi - Unisin; Prospetto dei familiari a carico - Le novità in dichiarazione dei redditi 2026; CIRCOLARI E AGGIORNAMENTI FISCALI – SECONDO AGGIORNAMENTO – APRILE 2026; Nuova emissione Difesa 50 Certificates – aprile 2026.

Oneri deducibili assenti nel prospetto di liquidazioneLe spese mediche e le spese veterinarie sono delle spese detraibili al 19%. Per le prime (spese mediche), le quali si devono indicare nel rigo E1 colonna 2 del quadro E del modello 730, è prevista una ... corriere.it

Lavoro disabili: prorogato l’invio del prospetto informativoE' stato prorogato il periodo di tempo in cui è possibile inviare il prospetto di assunzioni disabili per le amministrazioni pubbliche: per l'anno 2018 sarà fino al 15 settembre Dopo le novità ... disabili.com

Spese mediche con tessera sanitaria, gli scontrini non servono: nuove regole per le detrazioni 730 È sufficiente scaricare il prospetto di dettaglio dal portale, come stabilito dall’Agenzia delle entrate. Ecco tutto quello che bisogna sapere per le agevolazioni (e i - facebook.com facebook