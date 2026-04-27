Pronto Soccorso di Livorno | arrivano le psicologhe contro i conflitti

Da ameve.eu 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel pronto soccorso di Livorno sono arrivate due psicologhe, Angela Villani e Irene Spiga, incaricate di gestire i conflitti tra pazienti e personale sanitario. Il loro intervento fa parte di un progetto regionale volto a migliorare le relazioni all’interno del reparto e a ridurre le tensioni. Le professioniste lavorano quotidianamente per offrire supporto e mediare le situazioni più delicate che si verificano in ambito ospedaliero.

? Cosa sapere Angela Villani e Irene Spiga operano come psicologhe nel Pronto Soccorso di Livorno.. Il servizio regionale mira a ridurre i conflitti tra pazienti e personale sanitario.. Angela Villani e Irene Spiga sono le due nuove figure che, con il loro gilet giallo, operano da alcune settimane all’interno del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Livorno per gestire le tensioni tra pazienti e personale sanitario. Il servizio dei facilitatori relazionali è stato attivato come parte di un piano regionale volto a migliorare l’accoglienza nelle aree di emergenza, intervenendo proprio dove l’attesa e l’ansia rischiano di trasformarsi in conflitto. Il nuovo volto dell’accoglienza tra le corsie livornesi.🔗 Leggi su Ameve.eu

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