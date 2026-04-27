La guerra in Medio Oriente ha provocato uno choc energetico a livello mondiale, con molte nazioni che hanno subito conseguenze economiche e politiche. I principali paesi coinvolti hanno adottato strategie diverse per affrontare la crisi, mentre le tensioni nella regione sono aumentate. La situazione ha anche portato a un aumento dei prezzi del petrolio e a preoccupazioni sulla stabilità delle forniture energetiche. La questione rimane al centro dell’attenzione internazionale.

La guerra in Medio Oriente ha causato uno choc energetico globale, con tanti sconfitti e pochissimi vincitori. Tra questo, proprio mentre le tensioni tra Iran e Stati Uniti mettono sotto pressione le forniture di petrolio e gas, troviamo la Cina. In uno scenario del genere, infatti, Pechino rafforza silenziosamente la propria posizione come perno delle infrastrutture energetiche del futuro. Il Dragone, che da anni investe nelle rinnovabili e nelle reti elettriche, si trova adesso in una condizione ideale. Il motivo è semplice: il gigante asiatico può capitalizzare sulla crisi proponendosi come fornitore indispensabile di tecnologie e componenti per sistemi energetici più resilienti e meno dipendenti dai combustibili fossili.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Pronto a vincere la guerra in Medio Oriente”: la strategia dell’ “elettrostato” cinese

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