Martedì alle 18:45 si disputa l’andata del primo turno dei playoff di Eerste Divisie tra Roda e Waalwijk. La partita si gioca nello stadio di Roda, che si prepara a cambiare completamente pelle rispetto alle gare di campionato. Sono disponibili la diretta TV, le statistiche, le probabili formazioni e il pronostico, offrendo un quadro completo di questo primo confronto tra le due squadre.

Roda-Waalwijk è una partita valida per l’andata del primo turno dei playoff di Eerste Divisie e si gioca martedì alle 18:45: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico. La regular season dell’Eerste Divisie, l’equivalente olandese della nostra Serie B, ha chiuso i battenti venerdì scorso. I playoff, dunque, possono finalmente avere inizio: chi raggiungerà ADO Den Haag e Cambuur – già promosse al termine della stagione regolare – in Eredivisie? Roda e Waalwijk, che hanno concluso il campionato rispettivamente all’ottavo e al sesto posto (separate da soli 2 punti) sono tra quelle che ambiscono al pass e sono pronte a sfidarsi in questa sorta di turno preliminare.🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Roda-Waalwijk: nel loro stadio cambiano completamente pelle

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