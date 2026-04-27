Alle ore 11:00 di questa mattina, sul campo intitolato a Manolo Santana, si svolgerà il match tra Jannik Sinner e Cameron Norrie durante il torneo di Madrid. I due tennisti si affronteranno in una sfida valida per questa fase del torneo, con le quote e il pronostico ancora da definire. La partita rappresenta uno degli incontri principali della giornata per il torneo spagnolo.

Jannik Sinner e Cameron Norrie inizieranno la loro sfida in mattinata, per la precisione alle ore 11:00 sul campo intitolato a Manolo Santana. Si tratta, stranamente, di una partita inedita. Il numero uno britannico ha continuato la sua ottima serie di vittorie con un 7-5 7-6 su Thiago Agustin Tirante dopo aver sconfitto Tomas Machac. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pronostico e quote Jannik Sinner – Cameron Norrie, Madrid 28-04-2026

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Jannik Sinner non è solo talento. È silenzio, lavoro, fame. È uno di quelli che non parlano troppo… ma quando scendono in campo, fanno parlare tutto il resto. Ogni colpo è sacrificio. Ogni vittoria è costruita, passo dopo passo, senza scorciatoie. Senza bisogn - facebook.com facebook