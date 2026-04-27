Nella trentunesima giornata del massimo campionato turco si affrontano Besiktas e Karagumruk. La partita rappresenta un’occasione importante per la squadra di casa, che punta a conquistare i tre punti per avvicinarsi alla zona europea. Entrambe le squadre sono impegnate nella lotta per migliorare la posizione in classifica e ottenere un risultato che potrebbe influenzare il loro percorso nella stagione in corso.

Besiktas-Karagumruk è una partita della trentunesima giornata del massimo campionato turco. Dove vederla, formazioni e pronostico Non ha fatto una grande stagione il Besiktas, quarto in classifica con quattro punti di vantaggio sulla quinta e mai davvero in corsa per posizioni diverse di graduatoria, quelle che valgono la qualificazione o alla Champions League. Insomma, una stagione quasi del tutto da dimenticare. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Ma questo posticipo del lunedì, qualora arrivasse una vittoria – che sulla carta ci pare abbastanza semplice visto che gli ospiti sono ultimi in classifica – potrebbe regalare la certezza quasi aritmetica di prendersi la qualificazione alla prossima Conference League.🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Besiktas-Karagumruk: tre punti che regalano l’Europa

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