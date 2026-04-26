Il campionato di superlig turca si avvicina alle ultime quattro giornate. La squadra di casa, allenata da Sergen Yalcin, si trova al quarto posto in classifica e sta per affrontare in casa la formazione che occupa l’ultima posizione. La partita è programmata per lunedì 27 aprile 2026 alle 19:00.

Mancano 4 giornate alla fine della superlig turca e il Besiktas di Sergen Yalcin ormai certo del quarto posto affronta in casa il fanalino di coda Karagumruk. I Kara Kartallar intanto sono freschi di accesso alle semifinali di coppa di Turchia, dove affronteranno il derby contro il Fenerbahce. Intanto encomiabile il lavoro del tecnico subentrato a dicembre che ha ridato quota ad una. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Besiktas-Karagumruk (lunedì 27 aprile 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici

Notizie correlate

Konyaspor-Trabzonspor (lunedì 27 aprile 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronosticiPosticipo del 31esimo turno di superlig turca e un Trabzonspor reduce da 2 pareggi consecutivi è di scena sul campo del Konyaspor di Palut.

Approfondimenti e contenuti

Argomenti più discussi: Live Besiktas - Fatih Karagümrük - Süper Lig turco: Punteggi & Highlights Calcio - 27/04/2026; Besiktas-Karagumruk: le probabili formazioni e diretta live del match; Be?ikta? v Fatih Karagümrük: European push meets relegation fight; Pronostico Be?ikta? - Fatih Karagümrük: analisi e quote.

Besiktas-Karagumruk: le probabili formazioni e diretta live del matchBesiktas-Karagumruk del 27 aprile 2026: stato di forma, probabili formazioni e analisi della sfida tra Europa e salvezza. derbyderbyderby.it

Besiktas-Karagumruk (lunedì 27 aprile 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici ift.tt/HBbsUTn #scommesse #pronostici x.com