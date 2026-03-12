Il presidente statunitense ha dichiarato che l’Iran si trova sull’orlo della sconfitta, sostenendo che il paese non possiede più la Marina. La sua dichiarazione è stata rilasciata durante un briefing con i media, senza indicare tempi precisi per la fine del conflitto. La dichiarazione si concentra sulla condizione militare dell’Iran, senza commenti su eventuali sviluppi futuri.

Razza Dominante - G.S. serial killer, nella mente di Stevanin - Seconda parte Episodio 4 (Agenzia Vista) Usa, 12 marzo 2026 "Sono praticamente al capolinea. Non significa che il conflitto finirà immediatamente, ma non hanno più la Marina. Non hanno l'aeronautica. Non hanno difesa antiaereo, niente di niente. Non hanno sistemi di controllo. Stiamo semplicemente vagando liberamente in quel Paese. E ora esamineremo con attenzione lo Stretto. Lo Stretto è in ottima forma. Abbiamo distrutto tutte le loro barche. Hanno alcuni missili, ma non molti. Penso che siamo messi molto bene. Siamo in ottima forma. La cosa principale è che dobbiamo vincere", lo ha detto Trump parlando con i cronisti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Trump: Iran sull'orlo della sconfitta, sono al capolinea

Articoli correlati

Leggi anche: Trump: "L'Iran è sull'orlo della sconfitta"

“Sull’orlo dell’abisso”. Guerra in Iran, il ministro della Difesa Guido Crosetto parla al SenatoLa guerra in Iran continua ad alimentare un clima di crescente tensione internazionale, con scenari che preoccupano governi e istituzioni di tutto il...

Trump: Iran sull'orlo della sconfitta, sono al capolinea

Aggiornamenti e notizie su Trump Iran sull'orlo della sconfitta...

Temi più discussi: Iran, sull'orlo dell'abisso; Iran, Meloni: Non condivido, né condanno. Ed è scontro sulle lodi di Donald Trump; Il contagio mondiale dell’attacco all’Iran; Voci arabe sulla guerra in Iran: Teheran, fragile ragnatela o Ucraina di Trump?.

Trump ribadisce: L'Iran e' sull'orlo della sconfitta, sono al capolineaIl presidente Donald Trump afferma che l'Iran e' sull'orlo della sconfitta, ma avverte che le forze statunitensi potrebbero intensificare ... notizie.tiscali.it

Trump: Iran vicino alla sconfitta, Hormuz resta al sicuroWashington (Usa), 12 mar. (LaPresse) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che l’Iran è sull’orlo della ... stream24.ilsole24ore.com

Nel video il presidente Usa Donald Trump balla con Jake Paul, pugile-influencer, durante un comizio elettorale a Hebron, nel Kentucky. I due hanno eseguito insieme la celebre "Trump dance" (o "Victory dance") sulle note di YMCA dei Village People - facebook.com facebook

L'amministrazione Trump valuta la sospensione del Jones Act x.com