Potenza sciopero Miccolis | blocchi per salvare 100 posti di lavoro

Il 8 maggio, i dipendenti della società di trasporto pubblico a Potenza hanno avviato uno sciopero con blocchi stradali. L'azione mira a difendere circa 100 posti di lavoro, coinvolgendo la sospensione del servizio di trasporto urbano. La protesta si è svolta in diverse aree della città, con manifestazioni che hanno causato la sospensione temporanea delle corse dei mezzi pubblici.

? Cosa sapere Lavoratori Miccolis bloccano il trasporto urbano a Potenza con sciopero dell'8 maggio.. La protesta mira a impedire i licenziamenti collettivi di oltre cento addetti.. L’8 maggio 2026 i lavoratori della Miccolis a Potenza bloccheranno il servizio di trasporto pubblico urbano con uno sciopero di 4 ore per impedire i licenziamenti collettivi annunciati dall’azienda. La protesta, promossa dalla Filt Cgil insieme alle altre sigle sindacali di categoria, nasce dalla necessità di tutelare oltre cento addetti che rischiano il posto di lavoro se non verrà sottoscritto il contratto di affidamento. La tensione è cresciuta drasticamente dopo la chiusura senza accordo di una procedura di raffreddamento avvenuta lo scorso febbraio, lasciando i dipendenti in una condizione di estrema vulnerabilità lavorativa.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Potenza, sciopero Miccolis: blocchi per salvare 100 posti di lavoro Notizie correlate 10 aprile: sciopero per salvare i posti di lavoro 3G S.p.A.Lo sciopero nazionale indetto per il 10 aprile vedrà i sindacati SLc CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL e TGL Telecomunicazioni schierarsi a fianco dei... Crisi d’impresa: come salvare i posti di lavoro nel MoliseIl campus universitario Vazzieri di Campobasso ospiterà martedì 17 marzo, alle ore 10, un confronto cruciale sul futuro del lavoro nel Molise. Panoramica sull’argomento Trasporto pubblico Potenza, scioperano i lavoratori della MiccolisLa Filt Cgil, unitamente alle altre sigle sindacali di categoria, ha proclamato per l'8 maggio lo sciopero di 4 ore ... basilicata24.it Trasporto pubblico Potenza, Filt Cgil: Il Prefetto convochi subito il tavolo Miccolis o sarà protestaRocco Pace (Filt Cgil) denuncia il silenzio delle istituzioni sulla vertenza Miccolis: a rischio i posti di lavoro e la regolarità degli autobus a Potenza ... trmtv.it