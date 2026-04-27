Ponte di Maggio | 7,4 milioni di italiani in viaggio 3,8 miliardi spesi
Durante il ponte di maggio, circa 7,4 milioni di italiani si sposteranno per le festività, generando una spesa totale di circa 3,8 miliardi di euro. Le destinazioni più gettonate saranno sia località di mare che di montagna, con molte persone che sceglieranno di trascorrere il tempo libero in Italia. I dati indicano un aumento rispetto agli anni precedenti, confermando il trend di mobilità nel periodo primaverile.
? Cosa sapere 7,4 milioni di italiani viaggeranno per il ponte di maggio spendendo 3,8 miliardi di euro.. Il 92% dei viaggiatori sceglierà l'Italia con 22 milioni di pernottamenti previsti.. Sette milioni e quattrocentomila italiani si preparano a partire per il ponte del primo maggio, con una spesa complessiva stimata in 3,8 miliardi di euro tra viaggi e soggiorni. Il movimento della popolazione verso le mete di vacanza si concentrerà principalmente sul territorio nazionale: il 92% dei viaggiatori sceglierà l’Italia, mentre solo l’8% punterà verso l’estero. I dati raccolti da Tecnè per Federalberghi delineano un quadro di spostamenti intensi che vedranno coinvolti anche 2,4 milioni di minori.🔗 Leggi su Ameve.eu
Notizie correlate
Ponte del Primo maggio, 7,4 milioni di italiani in viaggio. Federalberghi: giro d’affari da 3,8 miliardiSaranno 7,4 milioni gli italiani che si muoveranno per il ponte del primo maggio, per un totale di 22 milioni di pernottamenti e un giro d'affari...
Federalberghi, 7,4 milioni di italiani in viaggio per il ponte del primo maggioSaranno 7,4 milioni gli italiani che si muoveranno per il ponte del primo maggio, per un totale di 22 milioni di pernottamenti e un giro d'affari...
Panoramica sull’argomento
Temi più discussi: Ponte 1 maggio, 7,4 milioni di italiani in viaggio: giro d'affari da 3,8 miliardi. I dati; 7,4 milioni di italiani in viaggio per il ponte del primo maggio; Ponte del Primo Maggio: 7,4 milioni di italiani in viaggio; Ponte del Primo Maggio, milioni in viaggio ma vacanze più corte: l’Italia si muove nonostante tutto.
Ponte 1 maggio, 7,4 milioni di italiani in viaggio: giro d'affari da 3,8 miliardi. I datiLeggi su Sky TG24 l'articolo Ponte 1 maggio, 7,4 milioni di italiani in viaggio: giro d'affari da 3,8 miliardi. I dati ... tg24.sky.it
Federalberghi, per il ponte del primo maggio in viaggio 7,4 milioni di italianiFederalberghi, per il ponte del primo maggio in viaggio 7,4 milioni di italiani totale di 22 milioni di pernottamenti, giro d’affari 3,8 miliardi di euro ... travelquotidiano.com
Disponibile per il ponte di maggio Marina di Camerota 3425277653 - facebook.com facebook