A Pompei sono stati scoperti i resti di due uomini nella necropoli di Porta Stabia, emersi durante gli scavi condotti di recente. Grazie anche all’uso di tecnologie di intelligenza artificiale, sono stati analizzati i resti risalenti all’eruzione del Vesuvio del 79 d.C. Questi reperti si aggiungono a quelli già noti, offrendo nuove informazioni sulla fase finale di vita di alcune delle persone coinvolte nell’evento.

Nuove tracce archeologiche emergono dagli scavi della necropoli di Porta Stabia, a Pompei, dove gli studiosi hanno riportato alla luce i resti di due uomini morti durante le fasi dell’eruzione del Vesuvio del 79 d.C, che distrusse l’antica città in meno di 24 ore. Secondo la ricostruzione i due stavano cercando di mettersi in salvo verso la costa e sarebbero deceduti in momenti diversi della stessa eruzione: uno colpito da una corrente piroclastica, ovvero nuvola rovente di gas e cenere, l’altro raggiunto dalla caduta di lapilli. Scoperti i resti di due uomini morti durante l’eruzione a Pompei. Un uomo è stato ritrovato con un mortaio di terracotta, che probabilmente era stato utilizzato come protezione durante la caduta di lapilli e dei frammenti vulcanici.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Pompei sorprende ancora, anche grazie all’Intelligenza artificiale: scoperti i resti di due uomini travolti dai lapilli

Notizie correlate

Intelligenza emotiva a scuola (anche per studenti con BES): come fare grazie a piattaforme informatiche e Intelligenza Artificiale. Corso gratuitoRiconoscere le proprie emozioni, dare loro un nome, condividere paure, sensazioni e reazioni per capire di non essere “sbagliati”, saper co-costruire...

Tutti gli aggiornamenti

Pompei, la fuga disperata dall’eruzione rivive con l’intelligenza artificialeIl ritrovamento di due uomini morti nell’eruzione del 79 d.C. negli scavi a Porta Stabia apre nuovi scenari di studio e divulgazione. L’IA ricostruisce la fuga ... msn.com

Pompei, riemergono due scheletri di uomini uccisi dall’eruzione: nuove prove dal 79 d.C. grazie all’IAA Pompei scoperti due scheletri dell’eruzione del 79 d.C., morti in momenti diversi durante la fuga. L’IA ha permesso una ricostruzione digitale, offrendo nuove prove sulla catastrofe. Segui le notizi ... fanpage.it