PlayStation 5 | nuove regole per la chat ecco come funziona

Sony ha annunciato l'introduzione di una verifica dell'età tramite email per gli utenti di PlayStation 5. Questa misura comporta che, in assenza di conferma dell'età, l'accesso alle chat vocali e alla messaggistica sul network viene bloccato. La verifica sarà obbligatoria per tutti gli utenti che desiderano continuare a usare queste funzioni. La novità riguarda le procedure di controllo adottate dalla piattaforma per garantire l'accesso ai servizi di comunicazione.

? Cosa sapere Sony avvia la verifica dell'età per gli utenti PlayStation 5 tramite email ufficiale.. Il mancato controllo blocca l'accesso alle chat vocali e alla messaggistica sul network.. Sony avvia una procedura di verifica dell’età per gli utenti PlayStation 5, limitando l’accesso a chat vocali e messaggistica non confermerà i propri dati personali tramite email ufficiale. La misura, che sta già interessando alcuni account in modo graduale, mira a stabilire standard di sicurezza più elevati all’interno del PlayStation Network, seguendo il modello già adottato da altre grandi piattaforme digitali come Discord e Roblox. L’impatto sulla gestione quotidiana dell’account PlayStation.🔗 Leggi su Ameve.eu

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COME EVITARE LA CHAT LIMITATA E LA VERIFICA DI ETA’ SU ROBLOX #roblox

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Una raccolta di contenuti

Argomenti più discussi: PlayStation richiederà una verifica dell'età per alcune funzionalità online; 5 giochi imperdibili che rendono PS5 un acquisto obbligato nel 2026; PlayStation sta cambiando regole su chat e party; 007 First Light, il nuovo trailer svela le regole dello spionaggio.

Sembrerebbe che questa novità abbia a che fare con le funzioni social del PlayStation Network come l'uso della chat vocale e la messaggistica. Al momento, sembrerebbe che questa novità non riguardi tutti i giocatori e solo alcuni hanno ricevuto l'email ufficia - facebook.com facebook

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