Piuro inaugurato il nuovo parcheggio in Valle Drana | Più servizi e meno traffico in paese

È stato aperto un nuovo parcheggio in località Valle Drana, nel comune di Piuro, destinato a servire Borgonuovo e il Parco delle Cascate dell’Acquafraga. L’inaugurazione si è tenuta di recente e rappresenta un intervento volto a ridurre il traffico nel centro abitato e a migliorare i servizi per i visitatori della zona. La struttura si trova in una delle aree naturalistiche più frequentate della Valchiavenna.

Un passo concreto verso una maggiore vivibilità e un turismo più sostenibile. È stato inaugurato il nuovo parcheggio in località Valle Drana, a servizio di Borgonuovo e del Parco delle Cascate dell’Acquafraggia, una delle mete naturalistiche più visitate della Valchiavenna.Ad annunciarlo è il.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Notizie correlate Meno code e più servizi, inaugurato a San Giuseppe Jato lo sportello virtuale del centro per l'impiegoAttivato alla Casa del fanciullo per semplificare l'accesso alle pratiche lavorative e ridurre gli spostamenti dei cittadini verso la sede di... Inaugurato il nuovo centro servizi ConfesercentiÈ stato inaugurato lunedì, in via Flaminia 508, il nuovo centro servizi di Confesercenti Pesaro e Urbino, rivolto a imprese e cittadini.