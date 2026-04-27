Pesaro ha perso il primo posto in classifica contro Livorno a Rimini dopo la fine della regular season. La squadra ha subito errori e sbalzi emotivi che hanno influenzato la posizione finale. A partire da mercoledì, Spiro Leka ha deciso di concentrarsi su un reset tecnico in vista dei playoff. La sfida tra le squadre si è conclusa con questa variazione nella classifica, aprendo nuove prospettive per la fase successiva.

? Cosa sapere Pesaro perde il primato in classifica contro Livorno a Rimini dopo la regular season.. Spiro Leka punta sul reset tecnico per affrontare i playoff da mercoledì.. Spiro Leka ha affrontato l’amarezza della sala stampa dopo che la squadra di Pesaro, pur chiudendo la regular season in prima posizione nella griglia playoff, ha subito il sorpasso da parte di un altro gruppo dopo aver guidato la classifica per quasi sette mesi. L’atmosfera nel post-partita a Rimini è stata densa di riflessioni tecniche e sentimentali. La sfida contro Livorno ha mostrato tutte le fragilità di un gruppo che, nonostante una stagione dominante, ha trovato ostacoli difficili da superare proprio nel momento del bilancio finale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pesaro crolla a Rimini: il primato sfumato tra errori e sbalzi emotivi

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