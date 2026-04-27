Il conflitto in Iran si trova attualmente in una situazione di stallo, con un cessate il fuoco incerto e il blocco dello Stretto di Hormuz, che coinvolge sia forze iraniane che americane. La mediazione portata avanti dal Pakistan non sembra aver portato a progressi significativi, mentre gli Stati Uniti non hanno presentato una strategia chiara per uscire dalla crisi. La situazione rimane complessa e difficile da risolvere senza un intervento deciso.

Il conflitto in Iran è giunto in una fase di sostanziale stallo, con un incerto cessate il fuoco, un inedito, e pure un po’ surreale, blocco dello Stretto di Hormuz sia da parte iraniana che americana e soprattutto con l’assenza da parte statunitense di una qualche exit strategy. Washington, e soprattutto Gerusalemme e Riad, hanno raggiunto un obiettivo parziale: l’indebolimento delle capacità missilistiche e di produzione nucleare di Teheran, la decapitazione della leadership ed un generale indebolimento del regime, tutti fattori però non sufficienti a determinare il crollo del regime stesso e l’apertura di una stagione di cambio di regime....🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Perché la mediazione del Pakistan non aiuta a risolvere la crisi iraniana

Notizie correlate

La crisi che il Pakistan non sa risolvere mentre corteggia TrumpNelle stesse ore, l’esercito di Islamabad diffondeva comunicati sulle operazioni di contrasto ai gruppi armati, attribuendo le attività dei ribelli a...

Perché la Cina si sta impegnando a risolvere il grave conflitto tra Pakistan e Afghanistan (e l’Occidente no)di Riccardo Capanna Mentre l’Occidente guarda fuori dalla porta, tra Afghanistan e Pakistan si consuma la più grave crisi dal ritorno al potere dei...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Perché il Pakistan ha ospitato i colloqui tra Iran e Stati Uniti; Errore strategico | Perché la mediazione del Pakistan non aiuta a risolvere la crisi iraniana; Il Pakistan e la mediazione; Iran, il Pakistan: le iniziative di mediazione con gli Usa vanno avanti.

Islamabad non è un attore neutrale: la sua dipendenza strategica da Pechino e i legami con Teheran ne compromettono la credibilitàIslamabad non è un attore neutrale: la sua dipendenza strategica da Pechino e i legami con Teheran ne compromettono la credibilità ... linkiesta.it

Perché il Pakistan ha ospitato i colloqui tra Iran e Stati UnitiIslamabad ha svolto il ruolo di mediatore perché in precario equilibrio su più tavoli, tra Teheran, Washington, Pechino e Stati del Golfo. Il paese non è ... limesonline.com

Tg3. . Grande incognita sui colloqui di pace in Pakistan dove torna il ministro degli esteri iraniano. Trump dopo aver annullato l'invio della sua delegazione dice a Fox "parleremo per telefono". - facebook.com facebook

Guerra Iran USA, Trump cancella viaggio sui inviati in Pakistan x.com