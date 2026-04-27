Per il Primo Maggio a Monza sfila il corteo per chiedere un lavoro dignitoso

Il Primo Maggio a Monza ha visto il tradizionale corteo organizzato dai sindacati in occasione della Festa dei Lavoratori. La manifestazione ha coinvolto diverse sigle sindacali e ha attraversato le vie principali della città. I partecipanti hanno espresso la richiesta di condizioni di lavoro più eque e di una maggiore tutela per i lavoratori. La sfilata si è svolta senza incidenti e si è conclusa in una piazza centrale della città.

Per la Festa dei Lavoratori il Primo Maggio a Monza i sindacati sfilano in corteo per chiedere un lavoro dignitoso.Primo Maggio: dove sfila il corteo a Monza L’iniziativa – firmata Cgil, Cisl e Uil – si svolgerà a Cederna. L’appuntamento è per venerdì 1 maggio alle ore 10 nei giardini di via Luca.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate Primo Maggio, lavoro dignitoso al centro: sindacati sul palco al parco MarecchiaSarà Marghera, in provincia di Venezia, a ospitare quest’anno i comizi del Primo Maggio dei segretari generali di Cgil, Cisl e Uil: Maurizio Landini,... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Il weekend del Primo Maggio a Riccione: i sapori sul mare, l’artigianato, le mostre d’autore e la Cycling Fest con la Granfondo; Primo Maggio Udine svela la lineup: sul palco anche i Tre Allegri Ragazzi Morti; Landini sul decreto Primo Maggio: Tra contratti pirata e tasse, lavoratori sempre più poveri; Primo Maggio 2026. Le iniziative nei Circoli Arci di Firenze e provincia. Emma, Sayf, un grande ritorno live e non solo: chi canta al concerto del Primo Maggio a RomaSempre più vicina la Festa dei lavoratori 2026: come ogni anno, i preparativi per il concerto del Primo Maggio a Roma in piazza San Giovanni in Laterano – attese decine di migliaia di spettatori – ... deejay.it Previsioni meteo per il ponte del Primo Maggio, sole e caldo con l'anticiclone che allontana i temporaliPrevisioni meteo ponte Primo Maggio, sole e caldo grazie all'anticiclone. Nei giorni precedenti possibili rovesci e temporali ... virgilio.it Decreto Primo maggio, arriva il salario giusto e nuove norme sui rinnovi dei contratti x.com Primo Maggio a Varese: sindacati in corteo per un “lavoro dignitoso” LEGGI QUI: https://www.varesenews.it/2026/04/primo-maggio-a-varese-sindacati-in-corteo-per-un-lavoro-dignitoso/2558908/utm_medium=Social&utm_source=Facebook#Echobox=17773 - facebook.com facebook