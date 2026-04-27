Per 200mila francesi aperitivo con i crackers fatti dagli studenti di Parma

Nel 2025, circa 200 mila francesi e 50 mila italiani hanno gustato cracker prodotti dagli studenti di Parma, che li hanno serviti con salumi e formaggi Dop. Questi cracker, realizzati nel laboratorio didattico locale, rappresentano un risultato pratico del progetto Food Farm 4.0, che coinvolge gli studenti nella produzione di alimenti. In totale, sono state distribuite quasi 4 tonnellate di questi prodotti durante l’anno.

Non solo teoria, ma un risultato concreto per gli studenti parmensi coinvolti in Food Farm 4.0. Nel 2025 quasi 4 tonnellate di cracker nati nel laboratorio didattico alle porte di Parma sono stati serviti con salumi e formaggi Dop a circa 200 mila francesi e 50 mila italiani. Lo comunicano Corte.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Parma, vinta una casa con VinciCasa: 200mila euro in denaro per un fortunato giocatoreNell’estrazione del 3 aprile 2026 un giocatore parmense centra il “5” e conquista un premio da mezzo milione di euro, tra denaro immediato e immobile... Morte di Domenico trapiantato con un cuore “bruciato”, tutti gli errori fatti ricostruiti dagli ispettoriLa relazione di 295 pagine degli ispettori della Regione Campania ricostruisce tutti gli errori commessi nel trapianto del piccolo Domenico, il bimbo...