? Cosa sapere Il 24 aprile il Teatro Comunale di Catanzaro ha ospitato la prima di Viso di primavera.. I proventi dell'evento sono destinati al Centro Calabrese di Solidarietà di Isolina Mantelli.. Il 24 aprile il Teatro Comunale di Catanzaro ha ospitato la prima di Viso di primavera, un incrocio tra musica e teatro che intreccia le esistenze di Pavese e Ciampi, con i proventi destinati al Centro Calabrese di Solidarietà di Isolina Mantelli. Tra le mura del teatro cittadino, dove la luce si concentra su una scrivania e un pianoforte, si è consumato un dialogo silenzioso ma potente. Domenico Dara, con la sua voce narrante, e Peppe Fonte, alle tastiere, hanno dato corpo a un progetto che trasforma un verso poetico in una pièce teatrale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pavese e Ciampi a teatro: musica e poesia per la solidarietà

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