Pattinaggio Riccione il vivaio continua a crescere | weekend ricco di medaglie

Nel fine settimana, il team di Pattinaggio Riccione ha partecipato a diverse competizioni, ottenendo numerose medaglie e risultati positivi. Gli atleti della società hanno affrontato varie prove, contribuendo a rafforzare la presenza del team sui diversi fronti competitivi. Questi successi si inseriscono in un percorso di crescita costante per il vivaio della società, che continua a svilupparsi e a ottenere riconoscimenti nelle manifestazioni di settore.

Il fine settimana appena trascorso ha visto il team del Pattinaggio Riccione protagonista su più fronti, portando a casa importanti successi e confermando il livello di eccellenza raggiunto dagli atleti della società.Campionato Uisp Fase 2 a BolognaGli atleti riccionesi hanno affrontato con.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Vivaio amaranto, un weekend da applausi: gol, carattere e crescita continua Leggi anche: Ragazzi con fragilità, un vivaio per crescere e seminare inclusione Altri aggiornamenti Weekend di successi per il Pattinaggio Riccione tra Bologna, Calderara e FunoIl fine settimana appena trascorso ha visto il team del Pattinaggio Riccione protagonista su più fronti, portando a casa importanti successi e confermando il livello di eccellenza raggiunto dagli atle ... altarimini.it Pattinaggio Riccione: weekend intenso per gli atleti su tre campi gara regionaliIl fine settimana appena trascorso ha visto il team del Pattinaggio Riccione protagonista su più fronti, portando a casa importanti successi e confermando il livello di eccellenza raggiunto dagli atle ... newsrimini.it