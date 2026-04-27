patente b ecco quali malattie impediscono di avere il rinnovo

Per rinnovare la patente B, è necessario rispettare alcune restrizioni legate a condizioni di salute. In particolare, alcune malattie o stati di salute possono impedire il rilascio o il rinnovo del documento. La mancata conformità a tali requisiti può comportare il rifiuto del rinnovo. Circolare senza patente valida comporta sanzioni che vanno da 155 a 624 euro, con il ritiro immediato del documento.

Rinnovare la patente B è un passaggio fondamentale per tutti gli automobilisti. Circolare con la patente scaduta, infatti, comporta una multa da 155 a 624 euro oltre al ritiro immediato del documento. La frequenza del rinnovo dipende esclusivamente dall'età del conducente, tuttavia ci sono anche altri elementi da tenere in considerazione. Anche lo stato di salute di chi richiede il rinnovo è importante, e può determinare anche la decisione di non procedere con il rilascio del nuovo documento. Come stabilito dal Codice della Strada, la patente di guida può essere in possesso solo di chi rispetta determinati requisiti fisici e psichici. Una condizione importantissima, dato che va a tutelare la sicurezza dello stesso guidatore e di tutti gli altri che si trovano in strada.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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