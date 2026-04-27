Passolanciano ancora isolata | acessi chiusi viabilità incerta e senza chiarezza così si uccide il turismo l' accusa di Di Marco Pd

Passolanciano rimane isolata con gli accessi ancora bloccati e una viabilità poco chiara. La strada che collega il paese a Lettomanoppello è ancora chiusa, creando incertezze nei collegamenti. L’assenza di interventi concreti nelle infrastrutture ha suscitato critiche da parte di rappresentanti politici locali, che hanno evidenziato come questa situazione possa influire negativamente sul turismo nella zona. La situazione resta invariata da settimane, senza segnali di riapertura.

“La strada per Passolanciano continua a essere un’incognita e, ancora oggi, l’accesso da Lettomanoppello risulta chiuso. Una situazione grave, che conferma tutte le criticità che avevo già denunciato poche settimane fa”. Torna a denunciare le difficoltà del territorio Antonio Di Marco.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Di Marco (Pd): "Maltempo finito, ma accessi per Passolanciano-Maielletta ancora chiusi e turismo penalizzato"Restano chiusi gli accessi al comprensorio Passolanciano-Maielletta dopo le nevicate eccezionali di fine marzo e primi di aprile che hanno costretto... Di Marco (Pd) sulla strada di accesso da Lettomanoppello a Passo Lanciano ancora chiusa: "Inaccettabile, così si uccide il turismo"«La strada per Passolanciano continua a essere un’incognita e, ancora oggi, l’accesso da Lettomanoppello risulta chiuso. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Di Marco (Pd) sulla strada di accesso da Lettomanoppello a Passo Lanciano ancora chiusa: Inaccettabile, così si uccide il turismo; Passolanciano ancora isolata: criticità sulla viabilità da Lettomanoppello denunciate da Antonio Di Marco. Di Marco (Pd) sulla strada di accesso da Lettomanoppello a Passo Lanciano ancora chiusa: Inaccettabile, così si uccide il turismoPassolanciano ancora isolata: accesso da Lettomanoppello chiuso, viabilità incerta e senza chiarezza, accusa il consigliere regionale del Pd, Antonio Di Marco ... ilpescara.it Passolanciano, persone bloccate in hotel sotto tre metri di neve. Interviene l'esercito: «Ripristinata la viabilità»Undici persone sono bloccate all'interno di un hotel, completamente isolato, nel versante pescarese di Passolanciano, comprensorio sciistico della Maiella che si trova a cavallo tra ... ilmattino.it Una incredibile storia che si ripete senza una soluzione, quella della chiusura della strada di accesso a Passolanciano, ancora inaccessibile dal versante di Lettomanoppello. Non si può creare un simile problema alle attività e alle comunità che vivono anche - facebook.com facebook