Facce scure in casa Ascoli nonostante gli applausi dei tifosi e il giro di campo del presidente Bernardino Passeri che è andato a salutare i supporters che hanno continuato a cantare e inneggiare la squadra al grido ’Orgogliosi di voi’. La sconfitta è dolorosa anche se pure con una vittoria la situazione non sarebbe cambiata, e dopo dieci vittorie di fila poteva capitare di dover imbattersi in un portiere in stato di grazia. Proprio il presidente Passeri è stato il primo ad arrivare in sala stampa: "Sono andato sotto la curva – ha ammesso – perché era giusto ringraziare i tifosi che ci hanno dato quella marcia in più e non si può andare solo quando si vince.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Passeri: giochiamocela: "Ora ricarichiamo le pile"

Notizie correlate

Leggi anche: Dell’Oglio: "Giochiamocela"

Cuore Bologna: "Aston Villa, giochiamocela"In comune hanno una cosa, e non necessariamente è una cosa positiva: vivono il calcio come un’ossessione.