Il design relazionale è un luogo di incontro

Sara Ricciardi dal suo studio all’interno del circuito Porta Venezia Design District ha progettato " The Sensory Lab ", un’installazione che racconta il rapporto tra materia, percezione e benessere, trasformando la ceramica in linguaggio di sensi. L’installazione è ispirata alle zellige marocchine e all’estetica dei tappeti kilim. All’interno dello spazio è presente una specialty coffee station di Lelit. Durante la settimana si alterneranno degustazioni, incontri ed eventi dedicati alla cultura dello specialty coffee e alla scoperta di nuovi abbinamenti The Sensory Lab: che cosa racconta la sua installazione? "Abbiamo immaginato un piccolo rifugio colorato nel cuore di Porta Venezia, uno spazio intimo e accogliente in cui il colore, le superfici e le esperienze possano stimolare i sensi e generare benessere.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Aga Khan Program Lecture: Meriem Chabani, South South Cosmogonies

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