Paradosso idrico | Monte Cotugno sversa la Puglia festeggia

Da tre settimane, l'invaso di Monte Cotugno sversa le acque nel fiume Sinni, creando un paradosso idrico. Il flusso di acqua in eccesso viene utilizzato per riempire la diga del Pappadai in Puglia. Questo movimento di acqua tra le due strutture ha portato a una situazione inaspettata, con la regione che può beneficiare del surplus idrico prodotto dall'invaso lucano.

? Cosa sapere L'invaso di Monte Cotugno sversa da tre settimane le acque nel fiume Sinni.. Il surplus idrico alimenta il riempimento della diga del Pappadai in Puglia.. Da tre settimane l’invaso di Monte Cotugno è costretto a sversare le acque nel fiume Sinni, mentre in Puglia si celebra con entusiasmo il riempimento della diga del Pappadai. Tra i vicoli dei borghi lucani e le piazze che guardano verso la Puglia, si sta consumando un paradosso idrico che non passa inosservato a chi vive con attenzione i flussi del territorio. Mentre i livelli dell’acqua vengono raccontati con toni diversi a seconda dei confini amministrativi, la realtà tecnica descritta da Pietro Simonetti, presidente del Cseres, dipinge un quadro di forte asimmetria comunicativa.🔗 Leggi su Ameve.eu

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