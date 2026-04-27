Paola Caruso Vita Privata | Chi E’ La Mamma Biologica!

Paola Caruso ha condiviso alcuni momenti della propria vita privata, tra cui la scoperta di aver adottato una figlia e il suo incontro con la madre biologica. Ha anche parlato della perdita della madre Wanda, scomparsa di recente. La showgirl ha spiegato come sono andate le fasi di questa esperienza e il rapporto con la donna che le ha dato la vita biologica.

Paola Caruso racconta la scoperta dell’adozione, l’incontro con la madre biologica Imma Meleca e il dolore per la scomparsa della mamma Wanda. Una storia emozionante che ha segnato la sua vita. La vita di Paola Caruso è stata segnata da rivelazioni sorprendenti e momenti di grande dolore. La showgirl ha raccontato in televisione uno dei capitoli più delicati della sua storia personale: la scoperta di essere stata adottata e il profondo legame con la madre adottiva Wanda, scomparsa nel 2025 dopo una lunga battaglia contro l’Alzheimer. Paola aveva appena tredici anni quando ha iniziato a percepire che qualcosa nella sua storia familiare non tornava.🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

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Paola Caruso, vita privata: chi è la mamma biologica Imma Meleca e la verità sull’adozione

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