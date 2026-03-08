Imma Meleca è la madre biologica di Paola Caruso, e la sua identità è stata rivelata dopo anni di silenzio. Si sa che, secondo quanto dichiarato, le dissero che Paola era nata morta per nascondere uno scandalo. A 13 anni, Paola ha scoperto di essere stata adottata, e in seguito ha perso entrambi i genitori adottivi, Michele e Wanda, rispettivamente nel 2015 e nel 2025.

A 13 anni Paola Caruso ha scoperto di essere stata adottata: il papà adottivo, Michele, è scomparso nel 2015, la mamma adottiva, Wanda, è scomparsa nel 2025. La showgirl ha condiviso a Verissimo il dolore per la perdita della mamma, da diversi anni malata di Alzheimer. Una donna di nome Imma Meleca, nel programma Live – Non è la d’Urso, si era riconosciuta nella storia di Paola Caruso, ritenendo di essere la madre biologica della showgirl. Imma aveva raccontato di essere stata ingannata al momento del parto, quando genitori e medici le avrebbero fatto credere che la neonata era morta prematuramente, nascondendo così lo scandalo di una relazione segreta con un famoso calciatore. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è la mamma biologica di Paola Caruso, Imma Meleca: “Le dissero che ero nata morta per nascondere uno scandalo”

Leggi anche: Paola Caruso a Verissimo, il figlio Michele e la morte della mamma

Leggi anche: “Quando ho scoperto di essere stata adottata sono svenuta. È morta mia madre, è stato un Natale difficile. Michelino? Non guarirà mai del tutto”: le confessioni di Paola Caruso

Tutti gli aggiornamenti su Paola Caruso.

Temi più discussi: Paola Caruso a Verissimo, il figlio Michele e la morte della mamma; Chi è Fabio Talin, compagno Paola Caruso/ E' un manager aeroportuale ed ex pilota; Paola Caruso a Verissimo il figlio Michele e la morte della mamma; Paola Caruso, chi è l'ex compagno Gianmarco?/ Matrimonio annullato, mi ha lasciata basita.

Chi è la mamma biologica di Paola Caruso, Imma Meleca: Le dissero che ero nata morta per nascondere uno scandaloA 13 anni Paola Caruso ha scoperto di essere stata adottata: il papà adottivo, ... msn.com

Paola Caruso, chi è la showgirl / Una carriera tra tv e reality, poi il grave incidente al figlio MichelinoPaola Caruso è stata spesso al centro delle discussioni tra noti programmi e qualche gossip. La donna vive il suo legame più speciale nel figlio Michelino ... ilsussidiario.net

Il nuovo amore di #PaolaCaruso è #FabioTalin, 20 anni in più della Bonas di #AvantiunAltro, un ex pilota automobilistico (con esperienze fino alla Formula 3) e oggi un imprenditore/manager. In particolare, guida una realtà attiva nei servizi aeroportuali, nota a - facebook.com facebook