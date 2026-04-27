Pamela Genini Francesco Dolci volontariamente in Procura per moventi e persone interessate

Francesco Dolci ha consegnato un memoriale agli inquirenti riguardo al femminicidio di Pamela Genini. La documentazione include dettagli sui possibili moventi e le persone coinvolte nel caso. La questura ha reso noto che entrambe le parti si sono presentate volontariamente per contribuire alle indagini. Nessuna ulteriore informazione è stata rilasciata pubblicamente sulla natura dell’intervento o sui contenuti del memoriale.

Francesco Dolci si sarebbe recato spontaneamente dai carabinieri di Bergamo per consegnare un memoriale contenente “moventi e persone interessate” che non sarebbe stato trasmesso nel corso delle indagini sul femminicidio di Pamela Genini. Nel frattempo al comando sono state ascoltate le amiche della 29enne uccisa a Milano nel 2025. I carabinieri starebbero ascoltando anche l’ex fidanzato di Pamela, al quale la famiglia della ragazza ha affidato il cane Bianca. Il memoriale di Francesco Dolci La notizia è arrivata da un inviato de La Vita in Diretta, lunedì 27 aprile. Secondo il corrispondente Francesco Dolci avrebbe consegnato spontaneamente un memoriale agli inquirenti, a Bergamo.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Pamela Genini, Francesco Dolci volontariamente in Procura per "moventi e persone interessate" Notizie correlate Pamela Genini, Francesco Dolci si presenta in procura a Bergamo e deposita una memoriaL'ex fidanzato di Pamela Genini, Francesco Dolci, si è presentato spontaneamente in procura a Bergamo, accompagnato dal suo avvocato Eleonora Prandi,... Pamela Genini, l’ex fidanzato Francesco Dolci si presenta in Procura: consegnato un elenco di contatti della ragazzaBergamo, 27 aprile 2026 – L'ex fidanzato di Pamela Genini, Francesco Dolci, si è presentato spontaneamente questa mattina in Procura a Bergamo,... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Mattino Cinque: Giallo di Pamela Genini, la verità dell'ex Francesco Dolci Video; Vita in diretta 2025/26 - Pamela Genini, trovato un capello biondo a casa di Francesco Dolci - 23/04/2026 - Video; Femminicidio di Pamela Genini, Francesco Dolci risponde alle accuse della madre: le chat contro l'ex; Tomba di Pamela Genini profanata: trovato un capello biondo a casa dell'ex. Pamela Genini, l’ex fidanzato Francesco Dolci in Procura: consegnata una memoria con nomi e contattiCaso Pamela Genini: profanazione della sepoltura e ulteriori sviluppi investigativi con il coinvolgimento dell'ex Francesco Dolci. notizie.it Pamela Genini, gli inquirenti di nuovo a casa di Francesco Dolci dopo la scoperta di un'altra botola. Intanto una amica...Una casa con un doppio sottosuolo, botole che comunicano tra loro e un sacchetto apparso dal nulla. L'abitazione di Francesco Dolci si rivela ogni giorno più enigmatica. Mentre gli inquirenti tornano ... mowmag.com L'ex fidanzato di Pamela Genini in procura: cosa ha detto ai pm x.com L'ex fidanzato di Pamela Genini in procura: cosa ha detto ai pm - facebook.com facebook