L’allenatore dell’Atalanta ha dichiarato di voler rimanere alla guida della squadra, sottolineando che la decisione spetta al club, anche se si sente bene in questa città. La squadra si prepara a disputare la partita della giornata alle 18.30 alla Unipol Arena, con l’obiettivo di continuare la corsa verso un piazzamento in Europa. Nel frattempo, si fa strada l’interesse del Cagliari per il futuro.

Prima il Cagliari, poi il futuro. L’ Atalanta, alle 18.30, riparte dalla Unipol Arena per continuare a inseguire il ritorno in Europa. Strada sempre più in salita dopo i successi di Como e Roma che hanno rimesso sette punti tra i nerazzurri e il sesto posto. Dea obbligata a vincere per tornare a -4 e restare in corsa. Il tecnico atalantino Raffaele Palladino - che ha congelato con il club la questione relativa al prolungamento del suo contratto dal 2027 al 2029, rimandandola a fine campionato - guarda solo al presente, alla trasferta sarda, prima di cinque finali per la sua squadra. "Il nostro campionato non è ancora finito, ci sono 15 punti a disposizione e vogliamo farne il più possibile per finire bene la stagione.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Palladino si tiene stretta l’Atalanta: "Decide il club, ma io sto bene qui"

Notizie correlate

Inzaghi spiega il suo addio all’Italia: «In Arabia non mi hanno spinto i soldi, ma altre motivazioni. Io ct? Sto molto bene qui»di Redazione JuventusNews24Inzaghi in un’intervista ha spiegato il perché del suo addio all’Italia soffermandosi anche sulla possibilità di diventare...

Koulibaly si tiene stretta la Coppa d’Africa: “Il trofeo è qui e non andrà da nessuna parte”Il capitano del Senegal con una serie di post ha detto chiaramente che il trofeo della Coppa d'Africa è del Senegal e lì resterà: "Questo trofeo non...