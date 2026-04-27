Palermo il Capitano scuote la Fiera | un coro tra nostalgia e anime

A Palermo, alla Fiera del Mediterraneo, si è svolto un concerto di Giorgio Vanni, noto cantante e doppiatore, in occasione dell’Expo Comics and Games. La manifestazione ha attirato numerosi partecipanti e appassionati del settore, creando un’atmosfera vivace tra fan e visitatori. Durante l’evento, il pubblico ha cantato e seguito le esibizioni, mentre il cantante si è esibito dal vivo, coinvolgendo gli spettatori presenti.

? Cosa sapere Giorgio Vanni si esibisce alla Fiera del Mediterraneo di Palermo per l'Expo Comics and Games.. Il concerto attira migliaia di appassionati legati alle sigle dei cartoni animati anni Novanta.. Migliaia di appassionati hanno invaso la Fiera del Mediterraneo a Palermo per il concerto di Giorgio Vanni nell’ambito dell’Expo Comics and Games, trasformando la serata in un rito collettivo tra musica e nostalgia. Il palco della struttura situata in via Sadat ha ospitato l’artista, noto dai suoi fan come il Capitano, che ha saputo magnetizzare la platea con un repertorio capace di spaziare dalle icone degli anni Novanta fino ai brani più recenti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Palermo, il Capitano scuote la Fiera: un coro tra nostalgia e anime Notizie correlate “Questa amministrazione è solo corruzione”, il coro al corteo del 25 Aprile scuote la piazzaTempo di lettura: < 1 minutoMomento di tensione durante la manifestazione del 25 Aprile a Benevento, dove la celebrazione per la Liberazione è stata... Inter, l’incognita Lautaro Martínez: l’assenza del Capitano che scuote la ChampionsIl "Toro" si ferma nel momento clou della stagione: l'analisi del rendimento nerazzurro senza il leader da 18 gol e i precedenti storici che... Panoramica sull’argomento Palermo, il mercato in cui ha salutato il capitano. A Johnsen il compito di sostituirloIl mercato di gennaio del Palermo si chiude all'insegna di decisioni forti che ridefiniscono le gerarchie della rosa. Il City Group ha operato con l'obiettivo di rinfrescare il reparto avanzato, ... tuttomercatoweb.com Palermo, Bani: Adesso sono capitano, ma non mi serviva la fascia per essere leaderFinché c’era Brunori il capitano è sempre stato lui, adesso tocca a me. Il difensore del Palermo Mattia Bani intervistato da RGS ha parlato del suo nuovo ruolo nello spogliatoio dopo la partenza ... tuttomercatoweb.com