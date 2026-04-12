Pagelle Milan-Udinese i voti del CorSport | Leao fischiato Pulisic un caso

Nella partita tra Milan e Udinese, valida per la 32ª giornata della Serie A 2025-2026, il risultato finale è stato di 0-3 a favore degli ospiti. Le pagelle pubblicate dal Corriere dello Sport evidenziano alcune situazioni chiave, tra cui i fischi rivolti all’attaccante del Milan e le prestazioni di alcuni giocatori, tra cui Pulisic, che viene definito un caso. La partita si è conclusa con un risultato netto e alcune criticità evidenziate dai voti assegnati.

Le pagelle di Milan-Udinese 0-3 partita valida per la 32^ giornata della Serie A 2025-2026. Questi sono i voti e i giudizi dei calciatori rossoneri secondo 'Il Corriere dello Sport' oggi in edicola. Prestazione difficile da giustificare quella della squadra di Allegri che ha giocato male in attacco e in difesa dal primo all'ultimo minuto: pochi spunti in avanti e tanti buchi lasciati nella retroguardia rossonera. Il Milan ha subito tre gol che sarebbero potuti essere tranquillamente 5-6. Il quotidiano boccia molti rossoneri. Vediamoli, dunque, insieme! Salva il Milan quando di riflesso devia la conclusione di Davis sulla traversa.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Pagelle Milan-Udinese, i voti del CorSport: “Leao fischiato. Pulisic un caso” Pagelle Cremonese-Milan, i voti del CorSport: De Winter c’è. Pulisic sbagliaLe pagelle di Cremonese-Milan 0-2, partita della 27^ giornata della Serie A 2025-2026. Pagelle Milan-Parma, i voti del CorSport: Rabiot cala. Pulisic, gambe pesantiLe pagelle di Milan-Parma 0-1, partita della 26^ giornata della Serie A 2025-2026.