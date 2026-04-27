Orsini | imprese pronte a investire ma servono subito misure concrete e meno vincoli per sostenere competitività e crescita

Il presidente di Confindustria ha affermato che le imprese sono pronte a investire, ma chiedono interventi concreti e meno restrizioni per migliorare la competitività e favorire la crescita. Ha evidenziato la necessità di azioni immediate su energia, lavoro e fisco, sottolineando che senza decisioni rapide la situazione rischia di peggiorare. La richiesta mira a favorire un ambiente più favorevole alle attività produttive.

Emanuele Orsini entra nel dibattito con una richiesta diretta: creare condizioni che permettano alle imprese di investire subito, senza ostacoli che rallentano ogni scelta. Il punto riguarda la competitività, che oggi si gioca su variabili concrete come il costo dell’energia, l’accesso al credito e la stabilità delle regole. Il tema del Patto di stabilità torna al centro, perché incide direttamente sulla capacità dei governi di sostenere l’economia reale. Le imprese chiedono margini più ampi per interventi mirati, soprattutto in una fase in cui la pressione sui costi rischia di bloccare nuovi progetti. Senza spazio fiscale adeguato, ogni misura diventa più difficile da attuare.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Orsini: imprese pronte a investire, ma servono subito misure concrete e meno vincoli per sostenere competitività e crescita Notizie correlate Dl coesione: ecco misure per sostenere occupazione e competitivitàAbodi: “Conte ct della Nazionale? Spetta a Figc e Napoli valutare possibilità” Abodi: “Conte ct della Nazionale? Spetta a Figc e Napoli valutare... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Pil: Castagna, imprese non aspettino e tornino a investire, banche pronte; Confindustria Ceramica, Ciarrocchi: Il grido d’allarme lanciato da Orsini è aderente alla realtà; Recessione, l’Italia non può permettersi il lusso dello sfascio; India, la rotta obbligata per le imprese italiane. Orsini (Confindustria): Ue miope rischia recessione. Bisogna cambiare chi la governaSperiamo si arrivi presto a una negoziazione nel Golfo perché se continuiamo ovviamente con il conflitto e con questa instabilità sicuramente entreremo in ... lapresse.it Fumarola, 'Cisl pronta a un patto sociale. Orsini firma?'La Cisl è pronta a un patto sociale, dice la segretaria generale Daniela Fumarola, che sul palco dell'assemblea di Noi Moderati dialoga con il presidente di Confindustria e lo incalza: Emanuele ... ansa.it Il Premio #Avezzano al castello Orsini-Colonna. Inaugurata la mostra di arte contemporanea e figurativa con artisti straordinari Roberta Maiolini Info Media News Marsica #Abruzzo Pescara Chieti Teramo L'Aquila Sulmona Lanciano Vasto Giulianova Sora #R x.com INFO E BIGLIETTI https://www.teatro.it/spettacoli/orsini-popolizio-prima-del-temporale facebook