Oroscopo della settimana 27 aprile – 3 maggio

Benvenuti all'oroscopo della settimana dal 27 aprile al 3 maggio, un'analisi delle previsioni astrologiche per i vari segni zodiacali. Questa settimana, le stelle indicano possibili cambiamenti e influenze specifiche per ogni segno, senza entrare in interpretazioni soggettive o opinioni personali. Si tratta di un aggiornamento che si basa su posizioni planetarie e movimenti astrali, senza aggiunta di commenti o valutazioni.

Benvenuti, cari lettori, all’appuntamento settimanale con le stelle — quelle che brillano in cielo, non quelle che incontrate in fila alle Poste. Questa settimana, il cosmo ha deciso di alzare il volume. Marte, Mercurio e Saturno si sono riuniti in Ariete come tre coinquilini che litigano su chi deve fare le pulizie, e il risultato è un’aria elettrica che farà vibrare anche i più flemmatici Toro. Martedì poi Venere in Gemelli fa gli occhi dolci a Plutone e, come ogni coppia improbabile, trasforma conversazioni innocenti in connessioni abissali. Attenti alle chat: un “ciao come stai” potrebbe sfociare in una storia intensa. Il vero coup de théâtre arriva venerdì con la Luna Piena in Scorpione: preparate i fazzoletti, il prosecco, oppure entrambi.🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

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Oroscopo della settimana dal 27 aprile al 3 maggio

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