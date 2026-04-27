Open Mic al Covo della Taranta di Galatina
Il 30 aprile si terrà un evento di stand-up comedy presso il Covo della Taranta a Galatina. La serata prevede un open mic organizzato dal collettivo Stand Up Comedy Lecce, che vedrà la partecipazione di diversi comici locali. L’appuntamento si svolgerà nelle sale del locale, offrendo uno spazio dedicato alla comicità dal vivo. L’ingresso è aperto a chi desidera assistere o partecipare alla serata.
Giovedì 30 aprile la stand up approda a Galatina nelle sale de "Il Covo della Taranta" In scena l'Open Mic del collettivo Stand Up Comedy Lecce.Cos'è un Open Mic?Una serata di delirio, aspiranti comici vanno su un palco per provare monologhi più o meno nuovi, il tutto davanti ad un pubblico vero.🔗 Leggi su Lecceprima.it
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