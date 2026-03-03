Il 6 marzo al Teatro IF si svolgerà una serata di stand-up comedy con un open mic dedicato alle donne. L’evento vedrà come MC Enrico Paris, che condurrà il pubblico tra le esibizioni di diverse comiche. La serata, pensata per valorizzare la comicità femminile, prevede l’uso del microfono per tutto il tempo, creando un momento di intrattenimento diretto e spontaneo.

MC della serata Enrico Paris. Il 6 marzo il Teatro IF accende il microfono per una serata speciale tutta al femminile. In occasione della Festa della Donna, torna StandUp Comed-IF con un appuntamento imperdibile che celebra l’ironia, la forza e lo sguardo pungente delle comedian.Dopo le serate. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Open mic - Stand-up aperto a tuttiTi vuoi divertire con lo Stand-up? Passa a trovarci! Ti vuoi esibire? Prenotati mettendoti in lista via wapp al 3292264359.

I 10 migliori film sulla stand up comedyStand up comedy e cinema, prima o poi, finiscono sempre per incrociarsi: quasi tutti quelli che si sono fatti un nome in questo mondo ottengono...

Kalogeras Sisters DO OPEN MIC STAND UP COMEDY! (Cont.)

Contenuti utili per approfondire Open mic stand up comedy

Temi più discussi: Open mic, stand-up aperto a tutti; Al Teatro Verdi il primo evento aperto al pubblico del progetto Stand up di periferia; Stand Up Comedy, Angelo Amaro al Factory di San Martino Buon Albergo; Lo stand-up comedian Luca Ravenna: Ironizzo sulle tasse e sulla sinistra, perché attaccare la destra è troppo facile.

Serata Open Mic - Stand-up comedyLa stand-up comedy arriva al Living (piazza 1 Maggio 15, Roncade) con una serata speciale dedicata alla comicità e alla sperimentazione. Venerdì 28 marzo 2025, a partire dalle ore 21:00, il locale ... trevisotoday.it

Al Teatro Verdi il primo evento aperto al pubblico del progetto Stand up di periferiaVenerdì 13 marzo, alle ore 21, al Teatro Verdi di Genova Sestri Ponente (piazza Alfredo Oriani, 7) si tiene il primo grande evento aperto al pubblico del progetto Stand up di periferia del ... genovatoday.it

Ci sono ancora posti disponibili per l’open day del 4 marzo organizzato dall’Asl Toscana Nord Ovest nei presidi di Massa, Lucca e in Versilia - facebook.com facebook