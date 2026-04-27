Ong in piazza a Roma ' pace è rinnovabile guerra è fossile'

"La pace è rinnovabile, la guerra è fossile". Questo il messaggio lanciato oggi in piazza a Roma dalla rete delle organizzazioni ambientaliste e della società civile " Climate Pride ", in concomitanza alla conferenza internazionale di Santa Marta sulla transizione dai combustibili fossili, in corso fino al 29 aprile in Colombia. Nel cuore della Capitale, a Piazza Capranica, a pochi passi dal Parlamento, gli attivisti e le attiviste si sono presentati con pale eoliche e pannelli solari, contrapponendoli ad una grande bolletta. L'obiettivo è richiamare Governo e Parlamento sui costi che la cittadinanza sta pagando, anche a livello economico, in bolletta, a causa della dipendenza dalle fonti fossili.🔗 Leggi su Lanazione.it

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