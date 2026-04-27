Omicidio nel Catanese | trovato un uomo senza vita in campagna

Un uomo di 66 anni è stato trovato senza vita in una zona rurale del Catanese. Il corpo è stato ritrovato in circostanze che fanno supporre un omicidio. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per le prime verifiche. La scena del ritrovamento si trova in una zona isolata, lontana da abitazioni e strade principali. Le indagini sono in corso per accertare le cause della morte.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il ritrovamento del corpo. Un uomo di 66 anni è stato trovato morto in una zona rurale del Catanese, in circostanze che hanno immediatamente fatto pensare a un omicidio. Il cadavere, avvolto in lenzuola e sacchi di plastica, è stato scoperto da un passante che ha dato l’allarme alle forze dell’ordine. La vittima e il luogo del delitto. La vittima è Giuseppe Florio, originario di Giardini Naxos e senza precedenti penali. Il corpo è stato rinvenuto in un’area di campagna nella zona di Mitogio, frazione di Castiglione di Sicilia, un contesto isolato che rende più complesse le indagini. Le prime ipotesi sull’omicidio. Dai primi accertamenti emerge che l’uomo sarebbe stato colpito più volte con un oggetto contundente, con ferite evidenti anche alla testa.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Omicidio nel Catanese: trovato un uomo senza vita in campagna Notizie correlate Leggi anche: Tragedia nel Sannio: uomo trovato senza vita in casa Leggi anche: Giuseppe Pirani trovato senza vita nel suo podere: si indaga per omicidio Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Ucciso a pochi metri da casa di uno dei killer: due arresti per l'omicidio Privitera, c'è anche il figlio di un boss; Ucciso e avvolto nelle lenzuola nel Catanese, indagini; Castiglione di Sicilia, trovato morto un 66enne, si indaga per omicidio; Violenta aggressione nel Catanese, in due agli arresti: sono accusati di tentato omicidio. Omicidio nel catanese, un corpo avvolta da lenzuola trovato in campagnaProseguono le indagini dei carabinieri per fare luce su un omicidio avvenuto ieri nel Catanese, dopo che il cadavere di un 66enne, Giuseppe Florio, un incensurato originario di Giardini Naxos […] ... blogsicilia.it Ucciso e avvolto in lenzuola nel Catanese, indaginiProseguono le indagini dei carabinieri per fare luce su un omicidio avvenuto ieri nel Catanese, dopo che il cadavere di un 66enne, Giuseppe Florio, un incensurato originario di Giardini Naxos (Messina ... ansa.it Si lanciò dal balcone per sfuggire ai killer, tre arresti a Napoli. In corso anche perquisizioni della Polizia, l' omicidio nel 2024 a Secondigliano #ANSA x.com #Cronaca Omicidio nel gennaio 2024. Maxy operazione della Polizia di Stato per l’arresto di tre pluripregiudicati - facebook.com facebook