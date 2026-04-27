Occhio agli inciuci | gli italiani li puniscono

Durante le manifestazioni del 25 aprile, un segretario regionale di un partito politico è stato intervistato e ha parlato di possibili accordi nascosti tra alcune forze politiche. La sua dichiarazione è stata riportata da vari mezzi di comunicazione e ha attirato l’attenzione sull’argomento. Non sono state fornite altre informazioni sulla sua identità o sulla sua affiliazione politica.

Non conosco Andrea Ninzoli, segretario lombardo dei ragazzi di Forza Italia, tuttavia mi ha colpito una sua intervista in occasione delle manifestazioni del 25 aprile. Conversando con il cronista dell’Huffington Post, il capo dei giovani azzurri non ha escluso l’appoggio del suo partito a un governo di sinistra nel caso in cui il risultato delle prossime elezioni politiche fosse incerto e il Pd, pur avendo la maggioranza, non avesse i numeri per governare. L’apertura a una collaborazione con il partito di Schlein, per quanto proveniente da un giovane dirigente regionale, ha indotto Marcello Sorgi, cronista esperto di cose parlamentari, a scrivere che Forza Italia volge lo sguardo a sinistra.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Occhio agli inciuci: gli italiani li puniscono Notizie correlate Leggi anche: Roberto Vannacci esce dalla Lega, l’annuncio ufficiale: “Basta inciuci e compromessi, italiani sono stufi” Luca e Paolo sul caso Pucci: “Troppi comici strizzano l’occhio alla politica. Meloni decida, o li difende o li querela”Ospiti fissi di DiMartedì, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu dicono la loro sul caso Pucci.