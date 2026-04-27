Nuvole e qualche pioggia poi cambia tutto | che tempo farà il ponte del Primo Maggio a Monza

Il meteo su Monza prevede inizialmente nuvole e qualche pioggia, seguite da un miglioramento con ritorno del sole e clima più stabile. Dopo le temperature elevate dell'ultimo fine settimana, che hanno fatto registrare valori quasi estivi, le previsioni indicano che anche durante il ponte del Primo Maggio il tempo sarà prevalentemente soleggiato e asciutto. Le condizioni atmosferiche cambieranno nel corso dei prossimi giorni, portando condizioni più favorevoli.

Qualche nuvola, forse qualche pioggia poi il ritorno del sole e del bel tempo. Dopo le temperature quasi estive dell'ultimo weekend che hanno scaldato anche la Brianza, le giornate resteranno caratterizzate dal bel tempo anche per il ponte del Primo Maggio. E il meteo potrebbe essere clemente nei.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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