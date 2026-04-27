Nuovo raid alla Pastorale diocesana dei Migranti a Torino colpita anche l' associazione Camminare Insieme Lo Russo | Atto criminale ma non fermerà l’instancabile attività di solidarietà

Da torinotoday.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A poco più di due settimane dal precedente episodio, si è verificato un nuovo furto e atto vandalico che ha colpito la Pastorale diocesana dei Migranti di Torino, situata in via Cottolengo. L’attacco si è esteso anche all’associazione Camminare Insieme, anch’essa presente nella stessa via. Le autorità hanno definito l’evento come un atto criminale, ma hanno assicurato che le attività di solidarietà continueranno senza interruzioni.

A distanza di poco più di 17 giorni è successo di nuovo. Un nuovo furto, un nuovo atto di vandalismo che si è abbattuto non solo sulla Pastorale diocesana dei Migranti di Torino, con sede in via Cottolengo, ma un raid che si è esteso anche all'associazione Camminare Insieme, che sempre in via.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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