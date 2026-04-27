Nuovo raid alla Pastorale diocesana dei Migranti a Torino colpita anche l' associazione Camminare Insieme Lo Russo | Atto criminale ma non fermerà l’instancabile attività di solidarietà

A poco più di due settimane dal precedente episodio, si è verificato un nuovo furto e atto vandalico che ha colpito la Pastorale diocesana dei Migranti di Torino, situata in via Cottolengo. L’attacco si è esteso anche all’associazione Camminare Insieme, anch’essa presente nella stessa via. Le autorità hanno definito l’evento come un atto criminale, ma hanno assicurato che le attività di solidarietà continueranno senza interruzioni.

A distanza di poco più di 17 giorni è successo di nuovo. Un nuovo furto, un nuovo atto di vandalismo che si è abbattuto non solo sulla Pastorale diocesana dei Migranti di Torino, con sede in via Cottolengo, ma un raid che si è esteso anche all'associazione Camminare Insieme, che sempre in via.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Furto nella sede della Pastorale diocesana dei Migranti a Torino: rubati computer, telefoni e altro materialeUno o più ladri si sono introdotti, nella notte, nella sede della Pastorale diocesana dei Migranti in via Cottolengo a Torino. Leggi anche: Migranti, associazione criminale forniva permessi di lavoro fittizi Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Kappa FuturFestival da record e offerte da ricchi: ticket da 4.700 euro con hotel e musei inclusi; Bricherasio, morto il motociclista di 23 anni: lo scontro con un’auto condotta da una 86enne. Lo Russo, 'gravissimo' vandalismo a Pastorale Migranti e a Camminare InsiemeQuanto nuovamente accaduto alla sede della Pastorale diocesana dei Migranti e a quella dell'associazione Camminare Insieme è gravissimo e ci auguriamo che i responsabili vengano al più presto individ ... ansa.it Altro furto alla Pastorale Migranti, contuso il referente DurandoNuova incursione negli uffici dell'Arcidiocesi di via Cottolengo, rubati computer e telefoni. Ma questo non fermerà il nostro impegno ... rainews.it Gianluca Lo Presti - Psicologo. . Ti prende il cuore, ma non per portartelo via, ma per camminare insieme all’Autrice @francesca_cardini_psicologa “Una bussolla per genitori imperfetti” casa editrice Vallardi. - facebook.com facebook Camminare insieme con Papa Francesco è stato una grazia immensa, che resterà nella memoria e nella storia del nostro popolo. Con gratitudine custodiamo l’affetto, l’amicizia, la fratellanza e la preghiera condivisi lungo questo cammino. x.com