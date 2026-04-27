Apple si prepara a lanciare un nuovo modello di iPad dotato di chip A18 nei prossimi mesi. La società sta valutando un possibile cambio di nome, optando per la denominazione Neo, ma questa modifica dipenderà dall'eventuale aggiornamento del design del dispositivo. Al momento, non sono stati forniti dettagli ufficiali sul design o sulla data di presentazione.

? Cosa sapere Apple prepara il nuovo iPad con chip A18 per i prossimi mesi.. Il rebranding verso il nome Neo dipende dall'eventuale cambio del design attuale.. Lunedì 27 aprile 2026, il dibattito tecnologico si sposta sulla possibile metamorfosi del marchio legato al tablet economico di Apple, mentre l’arrivo del modello con chip A18 appare sempre più imminente nei prossimi mesi. La questione non riguarda solo la potenza bruta del nuovo processore, ma tocca un nervo scoperto della strategia commerciale del colosso di Cupertino: come definire un prodotto che deve essere accessibile senza perdere prestigio. Dopo oltre dodici mesi dall’uscita dell’ultimo modello base dotato di chip A16, l’azienda si trova davanti a un bivio comunicativo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nuovo iPad con chip A18: ecco la strategia per cambiare nome

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