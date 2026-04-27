Nuovi presidi nelle montagne | lavoro e bandi per fermare l’esodo

Le autorità hanno avviato nuovi presidi nelle zone montane per fornire informazioni e supporto ai 138 Comuni dell’area Cratere. Iniziative mirano a promuovere opportunità di lavoro e a pubblicare bandi destinati a contrastare l’esodo delle popolazioni locali. Questi interventi sono stati annunciati dai rappresentanti delle istituzioni, che intendono rafforzare la presenza sul territorio e favorire lo sviluppo economico delle comunità interessate.

? Cosa sapere Castelli e Nicastro attivano nuovi presidi informativi per i 138 Comuni dell'area Cratere.. Le comunità montane hanno tempo fino al 30 aprile per inviare manifestazioni d'interesse.. Il commissario Castelli e la presidente Nicastro hanno firmato una nota per attivare nuovi presidi informativi nelle montagne colpite dal sisma 2016, con l’obiettivo di dare respiro ai lavoratori e frenare il declino demografico. L’iniziativa nasce per rispondere a un bisogno che si sente forte sia nei centri più grandi che nei paesi più isolati dove la vita sembra essersi fermata dopo i terremoti. Sviluppo Lavoro Italia, ente che risponde al Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, metterà in campo punti di prossimità direttamente nelle comunità montane.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nuovi presidi nelle montagne: lavoro e bandi per fermare l’esodo Notizie correlate Due nuovi presidi: aiuto immediato contro la violenza nelle valliDue nuovi presidi di ascolto per le donne vittime di violenza apriranno entro l’estate nelle valli del Pinerolese, a Perosa Argentina e Torre Pellice. Sanità Calabria: piano per fermare l’esodo dei mediciLa proposta avanzata dall’ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Reggio Calabria punta a invertire la tendenza... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Screening neonatali in Albania, la sfida del Meyer: Scutari diventa il modello per le montagne del Nord; Piccoli paesi della Gallura: nuovi presidi culturali, tra piccoli musei e grandi progetti; L’ospedale Sant’Andrea si amplia, Cirio presenta il nuovo monoblocco dedicato alle urgenze; Trento Film Festival al via: 130 film e sguardo sul futuro della montagna. Nell'ospedale di Perugia due nuovi presidi per i pazienti con bisogni complessiVerranno inaugurati venerdì 12 dicembre nell'ospedale di Perugia due nuovi presidi assistenziali destinati a migliorare l'orientamento, il supporto e la qualità della vita delle persone con bisogni ... ansa.it Sostenere il viaggio degli adolescenti unendo la cura medica all'ascolto educativo. A Potenza, il progetto 'Telemaco' traccia il bilancio di un anno di attività tra le piazze e i nuovi presidi territoriali - facebook.com facebook