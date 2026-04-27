Nuova sede per il Commissariato Il trasferimento spaventa i residenti | Perdiamo un presidio di sicurezza

Il Commissariato di Cesena sta per trasferirsi in una nuova sede, suscitando preoccupazioni tra i residenti dell’area vicino a via don Minzoni. Per molti, il cambiamento significa perdere un punto di riferimento importante per la sicurezza del quartiere. La decisione di spostare gli uffici ha generato reazioni di insoddisfazione e timore tra chi vive nel quartiere, che si sente meno tutelato con il trasferimento imminente.

Il trasloco del Commissariato di Cesena rappresenterà, per i residenti dell’area attorno a via don Minzoni, una sorta di lutto difficile da elaborare. Entro giugno dovrebbe avvenire il trasferimento nella nuova sede in via IV Novembre, nella zona lungo fiume, portando a compimento un percorso se non altro progettuale ultradecennale: del trasferimento del Commissariato si parla infatti da molti anni, anche per rispondere all’esigenza di sottrarlo dall’edificio residenziale che per oltre quarant’anni lo ha ospitato nel quartiere Cesuola, nella zona dell’Osservanza, a forte valenza residenziale. Si tratta di un’area non priva di criticità, soprattutto per quanto riguarda i parcheggi, che gli utenti hanno spesso dovuto cercare nelle vie circostanti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Nuova sede per il Commissariato. Il trasferimento spaventa i residenti: "Perdiamo un presidio di sicurezza" Notizie correlate Consegnata la nuova sede del Commissariato di Pubblica SicurezzaDopo i lavori che hanno riguardato l’adeguamento strutturale e funzionale dell’immobile per ospitare spazi moderni e adeguati alle esigenze operative... Commissariato a Cantù, il sindaco Galbiati: “Presidio fondamentale per la sicurezza di tutto il territorio”Si arricchisce di nuovi elementi il percorso che porterà alla realizzazione del commissariato di pubblica sicurezza a Cantù. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Rimadesio programma la nuova sede per il 2027; Nuova sede operativa di Brescia Soccorso; Inaugurata la nuova sede della Guardia di Finanza in via Chiesa; Confesercenti Bologna inaugura la nuova sede del centro storico. Nuova sede per il Commissariato. Il trasferimento spaventa i residenti: Perdiamo un presidio di sicurezzaLa Polizia lascia la zona dell’Osservanza per una struttura più funzionale nell’area del Caps. Si pensa a gruppi di ’mutuo soccorso’ e controllo di vicinato. Il trasloco a giugno, progetto atteso da a ... ilrestodelcarlino.it Una nuova sede per ’Mycelium’: Saremo la ’casa’ del quartierePrevisti servizi di aiuto ad adulti e anziani, come orientamento sociosanitario. Anche iniziative culturali I nostri valori? La pace e i legami solidali della comunità. lanazione.it #MESTRE • Inaugurata la nostra nuova sede in via Piave, NOI CI SIAMO Grazie all'impegno della candidata in Consiglio comunale LORENZA LAVINI, questo spazio diventerà un punto di ascolto per tutto il #quartiere. Abbiamo dialogato per tutta la m - facebook.com facebook La Fondation Cartier apre le porte della sua nuova sede, incastonata proprio accanto al Louvre in uno spazio magnetico firmato da Jean Nouvel x.com